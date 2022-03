’Vergroen eigen tuin of straat’

Als krantenlezer is het moeilijk in te schatten hoe effectief de huidige maatregelen zijn tegen klimaatverandering, laat staan dat we daar invloed op hebben.

Dit is een mondiaal probleem, maar dat betekent niet dat wij kunnen achteroverleunen. Pak de handschoen op en laten we beginnen in onze tuin. Hitte wordt naast wateroverlast en droogte qua klimaatrisico’s als grootste probleem ervaren. Inwoners staan daarnaast positief tegenover het vergroenen van de eigen tuin of straat. Dit zijn relatief eenvoudige, maar zeer effectieve stappen die je zelf kunt zetten en die een belangrijk verschil kunnen maken in de strijd tegen klimaatverandering. Gemeenten hebben daar ook belang bij. Aan hen de uitdaging om inwoners hierbij te betrekken. Nu zul jij je misschien afvragen wat heeft het voor zin als ik mijn tuin vergroen? Nou, op een warme dag is de gevoelstemperatuur in een groene tuin 7 tot 15 °C lager dan wanneer deze is versteend. Wanneer we met z’n allen de tuin gaan vergroenen maken we samen het verschil om de klimaatrisico’s in onze eigen straat te verkleinen. Laten we dit voorjaar hiermee van start gaan.

Roel van Dijk, directeur stichting Steenbreek