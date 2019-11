’Gezond verstand gezonder dan dieet’

Dat er zoveel mensen met obesitas zijn, komt vrijwel altijd door hun eigen schuld. Veel te veel eten en dan ook nog eens veel te vet en verkeerd en dan nog eens minimaal bewegen. Tsja dan kan het niet anders dan dat je aankomt....

Als mensen eens hun verstand zouden gebruiken en eens gezond en minder gaan eten en veel meer bewegen, dan zou het probleem van obesitas drastisch dalen. Slechts bij een kleine groep zit het in de genen, maar dat zijn echt uitzonderingen.

Die dieetgoeroes vullen door de gezondheidsmanie hun zakken, terwijl je met je boerenverstand kunt beredeneren dat die flauwekul nauwelijks helpt.

Obesitas moeten de mensen zelf door hun leefwijze zien te voorkomen en daar moet men al jong mee beginnen. De huidige jeugd zit of ligt de hele dag met een laptop of tablet te gamen of is bezig met sociale media. Er wordt nauwelijks bewogen, en dan is de basis voor obesitas gelegd...

Gerard Rood, Stede Broec