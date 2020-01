’Parttime werkende moeder gunstig voor kinderen’

Waar blijven de kinderen in dit verhaal? Er wordt wat gesproken over kinderopvang, zorgverlof en thuiswerken, dit laatste gaat voor veel beroepen niet op, denk bijvoorbeeld aan de verpleging. Ik heb altijd parttime gewerkt, nu nog, ondanks dat ik pensioen heb. Toen de kinderen jong waren, was ik altijd thuis als ze uit school kwamen, ze konden vriendjes mee naar huis nemen, ze konden hun verhaal kwijt en hoefden nooit een sleutel mee. Hiermee wil ik niet zeggen dat de kinderopvang niet goed is, voor een paar dagen in de week is dat prima, maar het is voor kinderen toch heerlijk als de moeder of vader, door de week ook eens tijd voor ze heeft. En dat niet alle huishoudelijke klussen in het weekend moeten gebeuren. Het principe van ’De drie R’s’, rust, reinheid en regelmaat, is ook voor de kinderen van deze tijd nog prima. Moeders met een parttime baan hoeven ook niet constant alle ballen hoog houden, hebben ook eens tijd om op school mee te helpen. Daarbij zal de burn-out ook wat minder snel op de loer liggen. Als je echt een flitsende carrière wil maken, moet je van te voren goed nadenken of daar wel kinderen tussen passen.

Jantje de Vries

