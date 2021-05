Brief 2: ’Staat verdient het meest aan benzine’

Er is commentaar op de subsidie die Shell krijgt voor het onderzoek naar de mogelijke opslag en gebruik van C02 voor een nieuwe brandstof. De reden die aangevoerd wordt is de vervuiling die Shell in het verleden en nog zou veroorzaken en het feit dat ze zoveel verdienen op o.m. benzine.

Benzine was in het verleden een algemeen geaccepteerd goed. De belasting op een liter benzine in Nederland is € 0,821 aan accijns en over het totale bedrag dus inclusief de accijns nog eens 21% BTW over de nettoprijs. Nederland heeft daarmee de duurste benzine in Europa, waarmee niet Shell een aanzienlijke winst maakt maar de staat der Nederlanden. Daarmee komt de subsidie aan Shell even in een ander daglicht te staan.

Willem Jonkmans

