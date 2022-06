Column Babette: Stiekem heimwee naar de foute snoeiharde grap

Eigenlijk was Bart de Graaff op tv alles wat nu niet meer kan: uitgesproken brutaal, onbeschoft en choquerend. Maar vooral uniek en vaak erg leuk. Hij wist overal een grap van te maken en kwam ermee weg.

Of beter gezegd: iedereen vond hem – een grote geest in een klein lichaam – geweldig. Bart de Graaff maakte het verschil op tv, wist het zelfs tot brutaalste tv-baas van Nederland te schoppen. Zijn blowende, scheldende en grensoverschrijdende Teringtubbies waren spraakmakend, De Stalkshow een hit, het kinderprogramma B.O.O.S was maar liefst zeven jaar op tv te zien.

Als hij midden in de nacht voor zijn programma Waar kan ik je ’s nachts voor wakker maken? bij BN’ers aanbelde, deden ze opvallend vaak open. Zelfs de uitzending waarin hij gierend van de adrenaline met een baksteen een ruit van een benzinestation ingooide en teleurgesteld de politie belde omdat er niemand kwam, is legendarisch.

Was het de tijdgeest of vooral zijn persoonlijkheid? Een jaar of twee geleden stuurde mijn tienerzoon een WhatsApp met een link naar YouTube: Mam, serieus. Je moet echt even kijken. Ken je hem? Hij is geestig! Van Bart de Graaff had hij toen nog nooit gehoord, van de oorsprong van BNN geen idee.

Maar eerdaags kan hij zijn hart ophalen. Toen het woensdag op de dag af twintig jaar geleden was dat Bart overleed, maakte zijn zus bekend dat zijn verzamelde werk een apart YouTube-kanaal krijgt. Ze hoopt hiermee dat Bart ook gaat leven bij jongeren die hem nooit hebben meegemaakt.

Dat wordt vast een succes. Juist nu, omdat we ons vooral afvragen of dergelijke grappen nog wel van deze tijd zijn. Zo zei Paul de Leeuw dat zijn eigen grappen van toen niet meer zouden kunnen. Zijn humor past niet meer op tv; te ongenuanceerd.

Maar is dat echt zo? Zijn de meningen daar niet over verdeeld, juist nu we stiekem heimwee hebben naar de foute, snoeiharde grap? En vooral omdat spraakmakende tv-persoonlijkheden van alle tijden zijn.

