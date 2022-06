’Gedwongen verduurzaming onacceptabel’

Dwangmaatregelen naar de bevolking die het allemaal moeten accepteren. Nieuwe ketel, nee een verplichte hybride warmtepomp moet er aangeschaft worden. Hoe de uitvoering tot stand moet komen zegt hij er even niet bij. Ja subsidie, 30% op de warmtepomp, maar niet op de aanleg. En die maakt het juist zo duur. En dan moet je ook nog voor die tijd alles isoleren, anders heeft het geen zin. Dus dit moet ook nog aangepakt worden, dus nog meer kosten. Veel mensen hebben al veel aan isolatie gedaan en zonnepanelen, maar een huis uit de dertiger jaren daar zitten grenzen aan. Je mag wel geld lenen tegen 0%, je hypotheek verhogen. Maar het moet allemaal wel terugbetaald worden. De vrijwilligheid is verdwenen en ingeruild voor dwang door deze minister, en dat is mij nu net een stap te ver.

Frank Marinus,

Venlo