We zijn misleid door de elite

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

„Steunen op een enkele buitenlandse leverancier maakt een land gevoelig voor chantage en intimidatie. (…) Duitsland zal geheel afhankelijk worden van Russische energie wanneer het niet meteen van koers verandert.” Dit zei een tijdje geleden de Amerikaanse president, en het was niet Joe Biden. Eerder dat jaar had die president gezegd: „Het is jammer als Duitsland een grote olie- en gasdeal met Rusland sluit. (…) Duitsland gaat z’n gang en betaalt miljarden en miljarden dollars per jaar aan Rusland. Dus wij worden verondersteld jullie tegen Rusland te beschermen, maar ze betalen miljarden dollars aan Rusland, en ik denk dat dat zeer ongepast is.”