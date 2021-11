Uitslag Stelling: BTW verlagen het simpelst

Voor de compensatie van de inflatie denken de meeste deelnemers vooral aan een verlaging van de BTW. De belasting op onder andere voedingsmiddelen is twee jaar geleden verhoogd van zes naar negen procent.

„Die BTW verlagen is de makkelijkste ingreep. Die is bovendien iedere keer weer een aanslag op de portemonnee”, zo meent een deelnemer. Iemand die het daarmee eens is: „BTW en accijnzen verlagen is eerlijk. Deze gelden immers voor iedereen”.

Veel anderen hinten dan ook op de afschaffing van het Kwartje van Kok, zodat de benzineprijs ook binnen de perken blijft.

Stemmers vinden de belasting op voedingsproducten ook meteen een instrument om gezond eten te stimuleren. „Gooi de BTW op verse producten omlaag, maar verhoog die op vet en suiker. Dat maakt dan niet uit voor de schatkist.” Andere respondenten vragen zich af waarom de beloofde belastingverlagingen van het kabinet uitblijven. „Verhogen, daar zijn ze goed in, maar verlagen: ho maar. Dat gebeurt nooit.”

Verder beklagen veel respondenten zich over de hoogte van de pensioenen, waarvan de indexering al jarenlang uitblijft. „De kassen van de pensioenfondsen puilen uit, maar door die rekenrente krijgen wij er niets van”, zo beklaagt een pensionado zich.

Op een loonsverhoging rekent een meerderheid van de stemmers niet, ondanks de enorm hoge vraag naar personeel. Een reactie: „Werkgevers moeten in ieder geval een loonsverhoging geven die de prijsverhogingen compenseert.” Veel stemmers willen liever belastingverlaging dan loonsverhoging. „Werken moet lonen, dus verlaag de belastingen. Er zijn 350.000 werklozen en 300.000 vacatures, dat kan toch niet?” Een andere respondent: „Stop dat toeslagencircus. Dat kost alleen maar geld en stimuleert mensen niet om te gaan werken, ondanks het enorm hoge aantal vacatures.”

De schatting is dat een miljoen Nederlanders in de financiële problemen komt door de stijgende prijzen. Een meerderheid van de deelnemers denkt dat dit inderdaad het geval is. Een deelnemer is bezorgd: „Hierdoor gaan nog meer Nederlanders in de schulden raken”.

Deskundigen denken echter dat de inflatie van korte duur is, en er weer deflatie met dalende prijzen aan zit te komen. De meerderheid is echter niet zo optimistisch.

Inflatie zou een stijgende rente kunnen betekenen. Topvrouw Christine Lagarde van de ECB heeft echter al gezegd dat dit binnenkort niet gaat gebeuren. De meeste respondenten vinden dit geen goede zaak.

Bijna de helft van de stemmers zegt dagelijks last te hebben van de hogere prijzen. De meeste last hebben ze bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Een meerderheid zegt bezig te zijn met bezuinigen om rond te kunnen komen. Een respondent blijft er nuchter onder: ,,Gewoon de tering naar de nering zetten en minder consumeren en wachten op betere tijden". Iemand anders reageert: „Voor zover het bezuinigen nog gaat. Sommige mensen kunnen helemaal niet meer bezuinigen.”