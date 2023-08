’Wachtgeld EU loopt op met dienstjaren’

Bekijk ook: Timmermans met riante Brusselse wachtgeldregeling de campagne in

Sowieso is het uiterst vreemd dat er sprake is wachtgeld als je uit eigen beweging, en dus zonder politieke druk weggaat, maar er is meer. De hoogte van het wachtgeld is namelijk ook afhankelijk van het aantal ’dienstjaren’ en kan daardoor oplopen tot een echt serieus bedrag.

Het meest kenmerkende geval in de hele Europese wachtgeldregeling is de kwestie met de Ierse Eurocommissaris Phil Hogan. Deze Ier pakte in 2020 zelf z’n biezen nadat hij enkele coronaregels had overtreden. Volgens de EU-regels had deze man toch nog recht op een vergoeding van 441.000 euro na een zesjarig dienstverband. Nee, leuker kan de EU het niet maken, maar rianter zeker wel.

Jan Pronk, Beverwijk