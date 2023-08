’Omtzigt moet snel de knoop doorhakken’

Het land houdt de adem in; wát gaat Pieter doen... Nou, dat weet behalve zijn entourage dus nog helemaal niemand. Pieter Omtzigt schuift nog steeds, in elk geval voor publiek en pers, een beslissing vooruit. Nu lees ik mijn kranten, linkse én realistische, en ik heb de indruk dat dit niet te lang moet duren. Het is mijns inziens best mogelijk dat de alom bewierookte Pieter zijn ’momentum’ dreigt te verliezen met dit perpetueel uitstel. Dát zou echt heel jammer zijn. Nederland heeft juist nu behoefte aan doortastende en besluitvaardige politici. Politici met weke knietjes die jarenlang in diverse kabinetten belangrijke besluiten vooruitschoven, hebben deels het zinkende schip reeds verlaten. De grote problemen en pijnlijke dossiers die zij achterlaten schreeuwen om doortastende, besluitvaardige politici.

Paulus Rood, Boekelo