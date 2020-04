Uitslag Stelling: Beter een jaartje overslaan

Het is een slap aftreksel van Koningsdag. Is het niet beter om het dit jaar gewoon over te slaan?, klinkt het in de reacties.

„Ik ben koningsgezind maar wat mij betreft hoeft het feest dit jaar niet door te gaan. Net zoals veel andere activiteiten ook niet doorgaan”, zegt iemand.

„Miljoenen Nederlanders vieren hun verjaardag dit jaar zonder ophef, waarom maken we dan een uitzondering voor de koning?”, vraagt een ander zich af. „Voor ons gezin zal het een doodgewone doordeweekse dag zijn”, deelt een ander mee. „Een huishouden staat nooit stil en anders krijg je het de volgende dag wel weer op je bord. Wij vinden dat nuttiger dan voor de televisie te gaan staan zingen. Hoe bedenk je het?”

Ruim 90% van de stellingdeelnemers is niet van plan om mee te doen aan de activiteiten, zoals gezamenlijk het Wilhelmus zingen en een toost uitbrengen. De meerderheid denkt ook niet dat veel anderen in ons land mee zullen doen.

Wat de meeste respondenten betreft, hadden de Oranjeverenigingen zich de moeite kunnen besparen om een alternatief programma te bedenken. „We missen een keer Koningsdag. Maak er toch niet zo’n punt van. Alles in Nederland wordt opeens zo zwaar gemaakt. Houd afstand, blijf gezond, denk na en doe eens normaal”, formuleert een respondent zijn mening. „Dit geforceerde gedrag om samen feest te vieren, stuit me tegen de borst. Het is een overdreven poging tot een zogenaamd saamhorigheidsgevoel”, stelt een ander.

De meesten denken dan ook niet dat Woningsdag zal bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel in ons land. „ Het voelt voor mij als een kunstmatige poging om er iets van te maken, maar valt in het niet bij een ’normale’ Koningsdag”, aldus een respondent.

Een ander reageert: „Wees gewoon een beetje lief voor iedereen die je kent die het zwaar heeft. Al is het tante Tinie uit Knollendam die je al 10 jaar niet gezien hebt. Bel haar op voor een praatje. Stuur een kaartje naar de moeder van die vriendin die nu moederziel alleen in het verzorgingshuis zit. Doe een boodschap voor elkaar. Het Wilhelmus zingen en proosten voor de tv? Proosten via Skype met tante Tinie lijkt mij een beter plan.”

Meerdere respondenten noemen het ook ’ongepast’ om in deze crisistijd feest te vieren. „Hoe kun je nu feestvieren als er mensen voor hun leven aan het vechten zijn? Kunnen we ons niet gewoon een keer inhouden?”, schrijft iemand. „Er zijn zo veel mensen in rouw dat ik een feest niet gepast vind”, stelt een ander.

Slechts 16% vindt Woningsdag een goed idee. „Het is een goed alternatief in deze sombere tijd. Zeker omdat mensen thuis moeten blijven. Het zorgt voor afleiding”, aldus een voorstander. Een andere reactie: „Leuk verzonnen. Laat de koning nu eens lekker zijn verjaardag thuis vieren zonder poespas!”

Als het aan de meesten ligt, zal aanstaande maandag dus rustig verlopen. En voor sommigen is dat prima. „Ik vier al jaren woningsdag op Koningsdag, dus voor mij verandert er weinig. Met een kop koffie en een oranje tompouce vind ik het genoeg.”