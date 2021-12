’Klem door milieuregels’

Een reactie: „Stikstofregels zijn absurd voor een klein land als Nederland. Ooit gehoord van wind. Stikstof houdt zich echt niet aan grenzen.” Een respondent vult aan: „Nederland is te klein om stikstofuitstoot lokaal te compenseren. Er zou een Europese verdeling moeten plaatsvinden.” Een andere stemmer: „Die regels gaan nergens over. Het zijn door onszelf opgelegde normen, waarmee we onszelf steeds in het nauw brengen.”

De meerderheid van de deelnemers denkt ook dat de economie van Nederland in gevaar komt, als Schiphol minder vliegbewegingen zou mogen faciliteren. Een stemmer: „Absurd hoe we onze welvaart in gevaar brengen door ons aan een paar regels te houden die we onszelf hebben opgelegd. Het positieve effect van deze regels moeten we nog maar afwachten.”

Maar een derde van de respondenten denkt dat het Schiphol gaat lukken om de stikstof-uitstoot te compenseren. Om in aanmerking te komen voor een vergunning, zou Schiphol met de helft terugmoeten naar 250.000 vliegbewegingen. Dat acht een flinke meerderheid van de respondenten wel haalbaar. Een deelnemer komt met een mogelijke oplossing: „Waarom moet al het vliegverkeer via Schiphol. We hebben genoeg andere luchthavens, waarvandaan de vakantievluchten gaan. Intercontinentaal kan dan prima via Schiphol.”

Als maar de helft van de vluchten mogen worden uitgevoerd, dan zouden vanaf Schiphol alleen vluchten mogelijk zijn naar New York en regionale bestemmingen. Slechts een kwart van de stemmers denkt dat het een mooi vooruitzicht is als dit inderdaad realiteit wordt. Een stemmer is realistisch: „Er is in Europa maar plek voor twee tot vier echte hubs. Laat de Ryanairs en Transavia's iedereen daarheen brengen. En KLM kan prima vanaf zo'n hub -waar dan ook- intercontinentale vluchten verzorgen.”

Driekwart heeft niet alles over voor Schiphol. Zij zouden geen strengere stikstofregels voor autorijden of de agrarische sector accepteren als dit ten goede zou komen aan de luchthaven. Een stemmer: „Schiphol moet gewoon de gevolgen dragen voor een eventuele inkrimping. Het is een bedrijf en dat loopt nou eenmaal ondernemersrisico.”

Twee derde van de respondenten zou het erg vinden als een eventuele inkrimping van Schiphol banen zou kosten. Toch zijn er ook voorstanders van krimp. „Natuurlijk is het erg als mensen hun baan verliezen, maar op het moment is er genoeg werkgelegenheid in de regio. Gezondheid en milieu kosten ook geld.” Een andere stemmers is boos over de regels: „Belachelijk dat milieuregeltjes piloten en cabinepersoneel werkloos gaan maken. Denk ook aan de toeleveringsbedrijven. Zo gaat een hele regio naar de knoppen”

Een meerderheid van de deelnemers vindt het geen goed idee als KLM zou inkrimpen als gevolg van de coronacrisis, of vanwege een krimp van Schiphol. ,,Blijkbaar moet alles kapot, met dank aan schreeuwerige milieufanatici. Ze maken Shell kapot, de staalindustrie, de agrarische sector en nu ook KLM.”