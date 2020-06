Brief 1 ’Stadionregels niet te handhaven’

Hoe kun je het verzinnen om een voetbalstadion voor een deel te vullen en dan mag men alleen ’hoera’ roepen bij een doelpunt. Vertel dat even aan de F-side. En ook aan de stewards die dit in goede banen moeten leiden, wat sowieso niet lukt.

En vervolgens aan de politie die dan weer zal moeten ingrijpen en direct weer de gebeten hond is. Hou op met die flauwekul, het is publiek of geen publiek, het is veilig of het is niet veilig.

Eddy Flens,

Amsterdam

