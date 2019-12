De Kwestie: Was het een goed decennium?

Wat heeft deze periode ons gebracht? Is de Nederlandse samenleving erop vooruitgegaan, of juist niet? En hoe is de wereld om ons heen veranderd?

Praat mee en reageer onderaan dit artikel

We leggen deze vragen voor aan oud-politicus, acteur en voorman van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham en historicus en commentator Maarten van Rossem.