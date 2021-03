Brief 1 ’Beter later naar de stembus’

Want het formeren kan maanden duren. Ik maak daaruit op dat bij Mark de formerende partijen al bekend zijn. Indien de verkiezingen met drie maanden waren uitgesteld had het huidige kabinet, met de door Mark gewenste kamerbrede steun, een herstelplan kunnen maken. Er is in het huidige kabinet en parlement inmiddels zoveel expertise na een jaar corona. Hier zal veel van verloren gaan met de wisselingen na de verkiezingen. Een enorme gemiste kans om sneller uit deze crisis te komen. De verkiezingen toch door laten gaan lijkt ingegeven wordt door de verwachte verkiezingswinst voor de VVD en minder om spoedig een nationaal herstelplan te presenteren.

P. R. Diderik, Apeldoorn

