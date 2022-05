Brief 3 ’Partijen breken beloftes’

Versplintering van partijen en elkaar de ’vliegen afvangen’ in veel te langdurige debatten zijn hier mede debet aan. In verkiezingstijd worden populaire maatregelen beloofd die direct na de installatie van een regering net zo makkelijk weer overboord worden gezet. Met name D66 en de VVD zijn hier meesters in. De burger interesseert het zodoende nauwelijks wat er in Den Haag gebeurt want je laat je toch niet elke keer wat wijs maken?

F. Habers, Emmeloord

