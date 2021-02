’Crisisgeld beter verdelen’

Er wordt 8,5 miljard geinvesteerd in het onderwijs, met als smoes dat leerlingen veel achterstand hebben opgelopen. Iedereen loopt een jaar achter en talloze bedrijven hebben enorme inkomstenschade. Daar hoor je D66 niet over. Hopelijk wordt het geld beter verdeeld in plaats van dat het alleen maar naar onderwijs gaat.

A.de Vos