’Sluit meerderheidscoalitie zonder D66 en Kaag’

De suggestie dat er ‘met 6 partijen’ wél kan worden samengewerkt is gebaseerd op ijdele hoop. Het grote struikelblok in de onderhandelingen is volgens mij Sigrid Kaag en het lijkt wel alsof niemand dat hardop durft te zeggen.

Is het ondenkbaar dat D66 plaats gaat nemen in de oppositiebankjes na de verkiezingsuitslag van maart? Met 5 zetels winst was de partij niet eens de ‘grootste’ winnaar van de verkiezingen. Forum voor Democratie had 6 zetels binnengehaald (nog los van de 3 van JA21).

In de afgelopen maanden is deze partij (net als die van Wilders) niet één keer genoemd als potentiële regeringspartner. In plaats daarvan wordt er naar links gekeken. PvdA en GroenLinks zouden samen met de ChristenUnie onderdeel moeten worden van de nieuwe regering. Nu heb ik hier persoonlijk niets op tegen. Alleen wel dat er dan wordt vastgehouden aan D66. Die partij is overbodig qua inhoud en zetelaantal. Met 6 zetels van SGP en JA21 ben je er ook. Dit lijkt mij ook een betere afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Waar rechts met 81 zetels toch duidelijk gewonnen heeft.

Jesse Eek