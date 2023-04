Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Oxfam spendeert uw giften aan een cultuuroorlog

De internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam zegt een nieuw wapen te hebben in de strijd tegen armoede en honger in de wereld. Het strijdmiddel is taal. Oxfam schrijft dat de huidige taal ’machtsstructuren ondersteunt die het lijden van mensen in de wereld in stand wensen te houden’. Met nieuwe taal kunnen die machtsstructuren worden afgebroken, zegt Oxfam. Een toverformule om nader te bekijken.