Brief 3: ’Weer veel beloften, verder niets’

Weer veel beloften, verder niets. In de afgelopen tien jaar is er al zeer veel beloofd, maar geen enkel probleem opgelost. Integendeel, het wordt steeds erger. Denk aan de woningnood, de zorg, de immigratie, de belastingdienst, Groningen, de toeslagenaffaire, de criminaliteit, defensie en niet te vergeten de drugs. Nederland is ondertussen drugsland nummer één. Een land waar coffeeshops als essentiële winkels worden beschouwd.

De vele reclamespotjes van de VVD tonen wel aan dat Rutte als artiest wel geslaagd is. Helaas voor hem heeft Nederland geen artiest nodig, maar iemand die de problemen van ons land nu eens echt aanpakt en probeert op te lossen. Geen prater maar doener.

Ger Veen