’Kabinet moet perspectief bieden’

Ik vraag me af of deze verkapte bedreiging enig succes zal sorteren. Al wekenlang moeten we het doen met mededelingen dat we het prima doen, zonder dat enig perspectief wordt geboden. Ondernemers staan te trappelen om weer aan de slag te gaan in de anderhalve meter samenleving. Sommige sporten zouden eveneens mogelijk zijn met in achtneming van de anderhalve meter. Natuurlijk kunnen we niet allemaal tegelijk weer aan de slag of onze favoriete sport weer gaan beoefenen, maar enige differentiatie moet mogelijk zijn. Maar niets van dit alles. We moeten het doen met de mededeling van de premier dat we eind mei wel weer van hem horen wat het OMT heeft besloten. Meneer Rutte, ik stond aanvankelijk vierkant achter uw aanpak van deze vreselijke crisis, maar nu moet u als premier perspectief gaan bieden, met bedreigingen komen we geen stap verder!

W. van Veen, Havelte