’Wanneer komt EU met oplossing asielstroom?’

De EU-oplossing is dat we door overbevolking in alles moeten minderen zoals, CO2, stikstof, gas, hypotheekrenteaftrek, spaarrente, wet Hillen, etc. Wanneer komt de EU eens met de oplossing van het minderen van inwoners in ons land door bv. het overnemen van de 195.000 immigranten van dit eerste halfjaar? Zodat er eindelijk erkenning komt dat NL stampvol zit. Moet je wel een premier hebben die dat inziet en over kan brengen.

Chris Wiets, Soest