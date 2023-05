Premium Het beste van De Telegraaf

EU heeft nu de oorlog die onontbeerlijk is bij het smeden van een Europese eenheid

Leon de Winter

De prominente econoom Jeffrey Sachs is hoogleraar aan Columbia University in New York en behoort tot de linkervleugel van het Amerikaanse academische establishment. Vorige week publiceerde hij op de Amerikaanse website Common Dreams een artikel over de oorlog in Oekraïne. Sachs schreef: „De oorlog was geprovoceerd door de U.S. op de manier waarop leidende diplomaten decennialang geanticipeerd hadden ter voorbereiding van de oorlog, de oorlog (…) moet nu worden gestopt door onderhandelingen.”