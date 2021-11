Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Aanpakken onbewaakte spoorwegovergangen gaat tergend langzaam

In ons land liggen nog 90 onbewaakte spoorwegovergangen. Dat zijn er 90 te veel in een hoogontwikkeld en dichtbevolkt land als Nederland. Pas over twee jaar denkt ProRail het voor elkaar te hebben dat al deze levensgevaarlijke overgangen zijn afgesloten of zijn beveiligd. Dat zal een keer tijd worden.