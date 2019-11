Ervaring heb ik zeker. Jarenlang als zelfstandig werkend kok in dienst geweest bij vrouw en kind. Dat was een pittige leerschool. Avond aan avond hield ik letterlijk verschillende bordjes omhoog. Eén bord diende modieus glutenvrij te zijn en als die gril weer voorbij was, mochten er geen koolhydraten worden geserveerd. Had ze echt een slechte dag, lagen er twee blaadjes sla op.