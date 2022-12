Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Wordt 2023 eindelijk een beter jaar? ’Streven naar Bruto Nationaal Geluk’

— Het is tijd om te gaan streven naar de happynomie, vindt futurist en schrijver Adjiedj Bakas. Het is tijd om in 2023 de wereld mooier te maken dan die we in 2022 achterlaten.

Door Adjiedj Bakas

Na het mistroostige 2022 is het tijd om meer te gaan streven naar de economie van het geluk: de happynomie. Het Bruto Nationaal Geluk moet in 2023 net zo belangrijk worden als het Bruto Nationaal Product. We krijgen komend jaar met een recessie te maken, maar net als in 2008 trekt China de wereld daar weer uit. China gaat weer open na de corona-ellende. Chinezen gaan weer consumeren en zichzelf uitlaten. Ze komen hier weer op vakantie en kopen Nederlandse waar.