’Max Verstappen heeft twee tegenstanders: Hamilton én de FIA’

„Max heeft twee tegenstanders, waar Hamilton er maar één heeft”, reageert Marinka2019. Ze is van mening dat de beslissingen van de FIA zijn kansen op de titel dwarsbomen. „De beperking van de snelle pitstops, de mogelijk illegale Mercedes-achtervleugel waar nog steeds geen uitspraak over is en de beslissingen naar aanleiding van race-incidenten”, licht ze toe.

Ook Leen_van_nieuwenhuijzen1947 is het daarmee eens: „De FIA helpt Lewis door hem te bevoorrechten.” Ook Partijtje vindt de huidige regels dubieus: „Het zou beter zijn wanneer die rare FIA zijn regels aanpast en ervoor zorgt dat alle auto’s gelijk zijn, dan mag de beste coureur gewoon winnen.”

Vechtersmentaliteit

De meeste deelnemers zijn het erover eens dat Mercedes sterker is, maar hoopt dat Red Bull toch iets uit de hoge hoed tovert. „Alleen als Max de auto 100 procent goed heeft afgesteld, de motor 100 procent presteert en Max 100 procent foutloos rijdt de komende twee races; dan kan hij zeker wereldkampioen worden”, zegt peter_willems-64710.

Ook hopen velen dat de vechtersmentaliteit van Verstappen hem alsnog naar de grote overwinning helpt. „Max moet het hebben van tactiek, brutere en stoerdere rijstijl en een stukje geluk”, zegt Apmonne. „Hij was allang kampioen geweest als hij geen kapotte band had gehad [in Bakoe] en niet twee keer was uitgevallen, waarvan een keer door Bottas van Mercedes die Max eraf heeft gereden”, voegt Wimwellesen toe. „Max had nu dan al meer dan 70 punten voorgestaan Hamilton.”

Tekst loopt verder onder de tweet.

Bochten

Edwin V_ geeft de moed ook nog niet op: „Het nieuwe circuit van Saoedi-Arabië heeft minder rechte stukken (waardoor Mercedes ietsje sneller is) dan de meeste andere circuits, maar dit circuit heeft tevens meer bochten waar Verstappen weer wat beter in is als voormalig karter.”

Maar ondanks dat de meesten denken dat de Brit weer een titel gaat pakken dit seizoen, hebben de velen erg genoten van Verstappens prestaties dit seizoen. „Hij zal ons opvrolijken door zijn kunstje weer te laten zien. Hij is Neerlands hoop in bange dagen. Max gaat ver stappen!”, aldus Ananacoco.