’Stop nu met subsidies aan boeren’

Boeren zijn primair ondernemers. Goede ondernemers horen niet of hooguit tijdelijk gesubsidieerd te worden. De subsidies naar de agrarische sector zijn nog steeds te omvangrijk; 70 jaar subsidies heeft de agrarische sector niet dat ondernemerschap bijgebracht dat nodig is in deze tijd. RSV of Fokker werden eerder tijdelijk gesteund, tot het besef groeide dat staatssteun aan die bedrijven geen bijdragen aan een bodemloze put moest worden. Overproductie subsidiëren nodigt vooral uit tot nog meer produceren.

Als men vindt dat 70 jaar subsidie aan de agrarische sector kennelijk niet beëindigd mag worden, is de aanleiding daarvoor dat de politiek dat electoraal niet aandurft om dat eens een halt toe te roepen. Tijdelijke steun aan een branche kan een belangrijke overheidstaak zijn, maar steun en subsidie zijn eindig. Zij die hun onderneming weten in te richten dat substantiële inkomens - of salarisverhoging verantwoord is zonder subsidies, gun ik dat van harte.

Gerard Caspers, Lisse