’Waarom geen tijdelijk betogingsverbod?’

Bij het ontstaan van de coronacrisis heeft premier Mark Rutte het voortouw genomen. Voor het tegengaan van het coronavirus heeft hij allerlei maatregelen afgekondigd die voor de volksgezondheid belangrijk zijn. In mijn ogen hebben hij en zijn kabinet dat met veel verve gedaan. Dat verdient waardering. Maar in zijn persconferentie woensdag gaf hij als reactie op de betoging op de Dam in Amsterdam aan dit ’onverantwoord’te vinden. Demonstreren is wel een grondrecht, maar waarom heeft hij, bij het afkondigen van allerlei regels, dit niet tijdelijk verboden? Dat had veel onvrede voorkomen onder de mensen die wel gehoor gegeven hebben aan het opvolgen van de RIVM-regels.

Ben Bakker, Heemskerk