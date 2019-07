’PVV lijkt passé’

Ik las ergens dat mensen Wilders-moe zijn en ik kan het me ook steeds meer voorstellen. Het is alleen maar aandacht vragen en meer niet. Zie nu ook weer de PVV in Rotterdam die Madonna wilde verbieden naar het Eurovisie Songfestival te komen, mocht het festival daar gehouden worden. Buiten dat ik me afvraag of ze uberhaupt uitgenodigd zou worden, vraag ik me af waarom een politieke partij zich hiermee bemoeit. Alleen maar omdat ze met de Palestijnse vlag zwaaide? Dat is toch vrijheid van mening, waar staat die laatste V dan voor?

Nee, ik ben bang dat deze partij passé is, zie ook de laatste verkiezingen. Baudet heeft het stokje overgenomen, hij begon goed maar sinds het gedoe met Otten gaat ook hij helaas de verkeerde kant op. Hij is alleen maar bezig met aandacht trekken. Ik ben ook bang dat hij dezelfde kant als Wilders opgaat en dat mensen ook hem steeds meer zat worden. Ik vind het jammer want het is echt tijd voor een ander geluid.

Linda Vermeulen