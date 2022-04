Brief 3 ’Overheid moet z’n verlies nemen’

Toch dient deze ’diefstal’ tot op de cent te worden terugbetaald. De overheid is er al jaren op gewezen dat dit geen eerlijke belasting was maar heeft haar kop willens en wetens in het zand gestoken. Als de overheid dan toch terechtgewezen wordt moet zij het boetekleed aantrekken en haar verlies nemen. Dat betekent in eigen vlees snijden en niet via belastingverhogingen de burger voor haar fouten laten opdraaien.

B. van Dam, Leiden

