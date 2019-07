Huuropbrengst belasten

Voor 80 m2 moet 2000 euro per maand betaald worden. Deze lucratieve situatie is zelfs buitenlandse beleggers niet ontgaan en die hebben miljarden om huizen op te kopen en te verhuren. Na Amsterdam is waarschijnlijk Rotterdam doelwit. Jan Modaal moet wonen en moet veelal huren. Kopen is voor velen geen optie. Waar veel vraag en weinig aanbod is, is manipulatie of opdrijving makkelijk. Woningen zijn er toch primair om in te wonen? Vroeger werden als regel de huuropbrengsten (boven een bepaald bedrag) beschouwd als inkomsten en belast in box 1. Misschien tijd om deze regel in ere te herstellen?

Sonny Tjan, Amsterdam