De Kwestie: Vuurwerkverbod ’Een totaalverbod is niet geloofwaardig’

— Als overheid ben je niet geloofwaardig als je een lokaal vuurwerkverbod aankondigt en het vervolgens niet kunt waarmaken, zegt burgemeester van Zoetermeer: Michel Bezuijen is. „Daarmee geef je geen goed signaal af. Met onze huidige capaciteit ben ik sceptisch over of een lokaal vuurwerkverbod echt veel slachtoffers gaat schelen.”

Door Michel Bezuijen Kopieer naar clipboard

Tijdens oud en nieuw kampen we ieder jaar met een grote handhavingsuitdaging. Daarom zou een lokaal totaalverbod in Zoetermeer niets meer dan symboolpolitiek zijn. We hebben simpelweg niet de menskracht om zo’n verbod te handhaven. Dat zag je het afgelopen jaar ook al. Toen was er door corona een vuurwerkverbod, maar werd er toch veel afgestoken. Als burgemeester kreeg ik veel reacties van inwoners: hoe kan het dat er toch massaal vuurwerk de lucht in ging en ik niemand van de politie gezien heb?