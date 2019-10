’Eerder lagere EU-bijdrage’

Dat was volgens mij altijd al een primaire taak. Welke idioot laat de deuren open staan terwijl dan de eigendommen voor het grijpen liggen? Onze overheid schrijft ons, onnozelen, middels voorlichting voor wat wij moeten doen als wij ons huis, al is het maar voor even, verlaten. EU, bemoei je, zolang je nog bestaat, svp met je kerntaken! Dan komt eerder verlaging dan verhoging van het budget en dus van de bijdrage in aanmerking.

Jaap Deli, Bloemendaal