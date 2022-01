’Vakantiehuis ideaal voor starters’

Het is nog erger, er is een enorm tekort aan huizen en dat aantal zal oplopen want de plannen voor nieuwbouw van circa 100.000 woningen per jaar gaan niet gehaald worden. Nu stokt de nieuwbouw op zo’n 70.000 woningen per jaar.

Het merkwaardige is dat er meer dan 300.000 woningen met een tuintje in Nederland staan, maar dat die vooralsnog enkel aangemerkt zijn als recreatiewoning. Ruim 65 procent daarvan is in particulier bezit (dus geen vakantiehuisje op een commercieel park). Deze woningen kunnen op kort termijn nog aan de woningmarkt worden toegevoegd. Ideaal voor (duo-)starters, senioren en alleenstaanden.

Zelfs de Vereniging Eigen Huis heeft vorig jaar in haar magazine aangegeven dat de mogelijkheid om die huisjes permanent te bewonen (eventueel tijdelijk) bekeken moet worden. Waar wacht de nieuwe minister voor Wonen nog op? Het scheelt ook nog eens bakken met belastinggeld.

W. Janssen, Apeldoorn