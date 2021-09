’Tijdelijke opvang, zonder een Nederlands paspoort, is voldoende’

Het hoort bij de rechtstaat om vluchtelingen op te vangen uit buurlanden, vinden veel deelnemers aan De Kwestie. „Hulp geven zal niemand betwisten, maar het moet tijdelijk zijn”, zegt Pau. Ook Amphitriteblog sluit zich daar bij aan. „Zodra het veilig is in het land van herkomst, moeten ze terug.”

Johannes Particulier is duidelijk over de eisen die moeten worden gesteld aan de naturalisatie. „Vluchtelingen mogen alleen genaturaliseerd worden als ze aantonen dat ze zich aanpassen aan onze normen en waarden.” Daar sluit Struving zich bij aan: „Ik kan er in mee gaan, maar dan wel een hardere selectie.” Een deelnemer aan De Kwestie vindt dan weer niet dat de inburgering ervoor mag zorgen dat de mensen die genaturaliseerd worden hun roots vergeten. „Je moet wel iets weten van Nederland, maar je hoeft uiteraard je eigen cultuur niet te verloochenen”, zegt Hansleer. „Wel moet je de taal goed spreken en werk hebben.”

Bij binnenkomst alleen bed, bad en brood

Dat de verblijfstermijn van vijf jaar en inburgering volstaan om de Nederlandse nationaliteit te krijgen vindt Schalwijk72 erg bijzonder. „Ik heb 10 jaar in Thailand gewoond, fantastisch land, maar ik voelde me echt geen Thaise inwoner. Daar krijg je echt geen Thais paspoort hoor. Ik blijf daar gewoon een Hollander.” Er wordt door deelnemers aan De Kwestie vaker verwezen naar andere landen. Zo benoemt Pankey het Australische systeem. „Bij binnenkomst alleen bed, bad en brood. Geen recht op een uitkering, gezondheidszorg, achter aansluiten bij het toekennen van een huis, net zoals in Australië.”

De recente evacuatie van Kabul laat volgens Willem W zien dat inderdaad teveel mensen te gemakkelijk een Nederlands paspoort krijgen. „Veel nieuwe Nederlanders die Afghanistan ontvlucht zijn omdat ze hun leven niet zeker waren, waren daar toch weer. Hoe kan dat? Het is dus blijkbaar veilig genoeg om terug te gaan. Van dit soort mensen mag van mij het net verworven Nederlanderschap ingetrokken worden.”