’Minimumloon omhoog’

Middeninkomens hebben nergens recht op, geen huurtoeslag geen zorgtoeslag. En dan nog uurloon? Werken in de Retail voor € 10,65 bruto inclusief vakantiegeld, blijft er € 8,- over per uur X 40 = € 320,- per week, en dan ben je ouder als 25, daar kan je een deur mee intrappen. Een loon van € 15,- euro per uur is meer op zijn plaats. Laat de regering zichzelf daar voor inzetten dat het minimum uurloon vanaf 23 jaar € 15,- bruto per uur wordt, daar kan je van leven maar van €10,65 bruto per uur niet.

Alfred Kerkvliet, Hillegom