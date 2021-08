En daar stond ze, Ans Bunt, mijn vroegere schoonheidsspecialiste en al jaren met pensioen. Ouder geworden, met wat kwaaltjes, maar scherp van geest. Dat bleek toen ze haar man vertelde dat ze me ooit als bruidje had opgemaakt, nu 29 jaar geleden. Ik voelde me weer even jong. Wat was het leuk Ans om weer even bij te praten!

Anita van den Berg, Epe

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.