Brief 3 ’Te weinig politici bij debat’

Er zaten denk ik maar 16 van de totaal 150 afgevaardigden in het parlement En dan waren ze aan het debatteren over het voortbestaan van onze boeren, dat is toch niet te geloven! Bij één van de belangrijkste debatten in het parlement, nml. ook over onze voedselvoorziening, zijn zo weinig parlementariërs aanwezig, dat je bijna denkt dat het nergens over gaat. Waarom konden niet veel meer Tweede Kamerleden dit belangrijke debat bijwonen, vraag ik mij af?

K. Zwaan

