’Nederland maffialand’

Het aantal opgerolde hennepkwekerijen is nauwelijks meer te tellen en aan het oprollen van fabricageplaatsen voor (synthetische) drugs, die vaak in woonwijken zijn gelegen, heeft de politie bijna een dagtaak. De dreiggranaten aan deuren zijn inmiddels vervangen door het laten afgaan van levensgevaarlijke (vuurwerk)bommen aan woningen en bedrijfspanden die catastrofale schade oplevert. Het is slechts een kwestie van tijd of daar gaan dodelijke slachtoffers bij vallen. Liquidaties zijn ook al aan de orde van de dag geworden. Het moet echt de hoogste prioriteit krijgen om dit soort van penose voor lange tijd achter slot en grendel te zetten. Geen enkel middel mag daarbij geschuwd worden. Wie niet horen wil moet het nu eindelijk maar eens gaan voelen!

Jan Muijs, Tilburg