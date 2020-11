’Faciliteiten nog niet openen’

Nu gaan de aantallen besmettingen weer omhoog en ik vraag me af of de heer Kuipers nog steeds die mening is toegedaan. Dit is onverantwoord spelen met cijfers en levens. Na de oproep van premier Rutte om vakanties te beperken behalve naar Curaçao b.v. zie je een run op vakanties naar die streken met het levensgrote risico dat het virus hier weer explodeert.

Met de onverantwoorde opmerking om tal van faciliteiten weer te openen, is men hier in Nederland bezig om zichzelf te elimineren. Als men zichzelf dat wil aandoen, moet men dat maar doen, ik kan het niet tegenhouden, maar laat ons 70-plussers daar dan buiten. Voorlopig zitten wij weer in een nieuwe lockdown.

J.K. Pieterse, Zoetermeer