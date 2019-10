’Feiten in nadeel windmolens’

Er zijn meer feiten betreffende windmolens waar men niet mee te koop loopt. Zo wordt de capaciteit van een molen, waar men zo graag mee pronkt, pas gehaald bij windkracht zeven. Voordat die opgewekte stroom vervolgens bij de centrale is, is de opbrengst aanzienlijk verminderd door kabelverliezen. De wieken zijn niet recyclebaar. Opstapelen is het enige wat je ermee kunt. De CO2 die vrij komt bij de bouw van een windmolen wordt door de gemiddelde molen pas na 18 jaar gecompenseerd. Wel jammer dat een molen maar zo’n 15 jaar meegaat. En dan werkt een windmolen ook nog eens als een gigantische ’gehaktmolen’ voor vogels, insecten en vleermuizen. Kortom, het hoeft niet goed te zijn voor het milieu, als het maar lijkt dat het goed is voor het milieu.

Willem van Putten