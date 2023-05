Premium Het beste van De Telegraaf

Laat politieke islam niet winnen op school

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

In Nederland wordt de lofzang op diversiteit erin gehamerd. Diversiteitsdoelen zijn beleid en de diversiteitspolitiek is sanctionerend: instituten en individuen die niet ’divers’ genoeg zouden zijn, worden financieel benadeeld en weggewerkt. Een bloedserieuze zaak. Maar wel een die de overheid zelf niet zo serieus neemt. Want een cruciaal aspect daarvan wordt verwaarloosd: de botsende waarden die bij culturele diversiteit horen en hun nadelige gevolgen. De politieke discussie daarover is bij de middenpartijen verstomd.