’Staatsbestel is toe aan verandering’

Resultaat: opeenstapeling van blunders, problemen, totaal mismanagement en niemand die de baas is bij deze overheidsinstanties. Ministers of staatssecretarissen hebben keer op keer wat uit te leggen en een aantal hebben uiteindelijk moeten opstappen.

De Tweede Kamer is ooit opgericht om de regering te controleren. Deze Tweede Kamer wordt met regelmaat onjuist of niet geïnformeerd en het meest vreemde is dat diezelfde Kamer vrijwel alles gewoon accepteert. De Tweede Kamer werkt dus ook niet meer zoals het bedacht was en zou moeten werken.

Bij de Eerste Kamer is het al niet veel beter. Daar stemt een geroyeerd partijlid gewoon tegen een wet, omdat ze bonje heeft met haar voormalige partij. Daar worden wetten dus ook beoordeeld op grond van of je iemand leuk en aardig vindt en niet inhoudelijk. Op dat moment vraag ik me af wat ze met het rapport van Remkens over de hervorming van het staatsbestel gedaan hebben.

Peter de Quaack, Vlissingen