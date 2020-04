’Waarom mogen de kappers niet open?’

Kappers en masseurs mogen hun werk nog niet hervatten. Ook niet als degene in de stoel (die andersom zit) en de kapper of kapster zelf een mondkapje dragen. Tandartsen en mondhygienisten mogen wel aan ‘t werk!

Die laatsten zitten op een paar cm van je gezicht af te werken en degene in de stoel heeft geen enkele bescherming op. Wat is hier in godsnaam de logica van? Ik heb twee vriendinnen die kapster zijn en die zaten huilend bij de tv. Moeten alle kapperszaken en masseurs soms failliet gaan?

Renato David, Deventer