’Studenten missen eelt op de ziel’

Studenten zijn niet veel meer gewend, stelt Sebastien Valkenberg. ,,Twente is geen uitzondering. Ook op andere universiteiten is er weinig voor nodig om studenten van slag te maken.” Ⓒ ANP

Vier op de vijf studenten aan de Universiteit Twente kampen met stress en depressieklachten, kwam onlangs naar voren uit eigen onderzoek. Sebastien Valkenberg vraagt zich af hoe dat komt. Is de belasting van studenten te groot, of is hun belastbaarheid te gering?