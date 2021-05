Brief 1 ’Israël: de vermoorde onschuld...’

Niets is minder waar: aanleiding was het wederom uitzetten van Palestijnse burgers uit hun huizen in Oost Jeruzalem. Weer vermoordt Israël daarbij vele onschuldige doden: vrouwen en kinderen. Zelf heeft ze nauwelijks slachtoffers. Ze heeft zelfs bewust een vluchtelingenkamp getroffen waarbij meerdere slachtoffers uit één familie werden gemaakt. Inmiddels is door een aanval zelfs internationale pers monddood gemaakt opdat zo de wereld niet van haar barbaarse acties op de hoogte kan worden gesteld.

Tot nu toe werd ze niet gehinderd door de rest van de wereld: onze premier steunt haar moorddadige acties zelfs door het als recht op zelfverdediging te gooien, terwijl haar geweld dus op pure uitlokking berust. Het meest kwalijke is dat onze demissionaire premier ons in die visie meesleept door te zeggen dat Nederland Israël steunt in haar opstelling. Welnu, ik ben gelukkig één van de kritische burgers die verder nadenkt en walgt van deze agressor die onder leiding van Netanyahu met name weerloze mensen onderdrukt, verdrijft en vermoordt!

Jan Verniers, Arnhem

