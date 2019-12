Links criminaliseert politieke tegenstanders

Links is zeer bedreven in het etiketteren van anderen. Dit is een efficiënte manier om politieke propaganda te bedrijven. Men wil de politieke tegenstander op verschillende niveaus criminaliseren en demoniseren: van nazisme, fascisme naar extreemrechts, en dan naar rechts-radicaal (radicaal rechtspopulisme). Het vertrekpunt was en is de misdadiger met het kleine snorretje – met hem moet het object van demonisering direct of indirect in verband worden gebracht. Wanneer dat lukt, verstomt het inhoudelijke politieke debat.