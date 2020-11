’In coronatijd wintersport niet toestaan’

Het is momenteel een zware tijd, want er moet veel en er mag weinig. Een troostrijke gedachte is dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Ik begrijp dat mensen in de wintermaanden de pistes willen opzoeken in het buitenland, om heel even te ontsnappen aan alle corona-ellende.

Helaas is het zo dat veel Nederlanders tijdens de wintersport in vreemde oorden zich even bevrijd voelen van het navolgen van de in hun ogen strenge regels en denken lekker ongeremd hun gang te kunnen gaan. Even helemaal niets aan je hoofd en lekker met z’n allen op een kluitje. Leve de lol, want Nederland is ver weg en na ons de zondvloed.

Bij terugkeer blijkt dan dat van de duizenden ontspoorde wintersporters er honderden besmet zijn met het coronavirus.

Dat betekent weer een nieuwe golf, met de daarbij horende strenge maatregelen van de overheid om het kwaad weer teniet te doen.

Weer moeten de goeden onder de kwaden lijden.

Daarom moet de overheid de grenzen sluiten voor al die roekeloze wintersporters totdat er een goed werkend vaccin op de markt is, dat in één klap alle problemen met het coronavirus oplost.

Frans Boomer,

Nieuwegein