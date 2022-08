Een minister tegen geldverspilling

Premium Binnenland

Kritiek op ’overambitieuze’ minister Karien van Gennip: ’Ze gaat door roeien en ruiten’

Met de koopkrachtcrisis op haar bordje is minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) verantwoordelijk voor een van de explosiefste dossiers in dit kabinet. Vooralsnog springt ze vooral in het oog met een mislukte ’banlieue-proefballon’. De 53-jarige CDA-bewindsvrouw wordt gezien als gedreven en ambi...